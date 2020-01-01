В Прикамье общее количество инфицированных COVID-19 превысило 43 тыс. человек За сутки вирус выявлен у 265 жителей Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края выявлено 265 новых случаев заражения COVID-19. За это же время выздоровели 272 человека, 19 — скончались (девять — непосредственно от вируса, десять — от сопутствующих заболеваний).

Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе зафиксировано 43 104 случая заражения COVID-19, из них 35 801 человек выздоровели, 2690 — скончались (1567 — непосредственно от вируса, 1123 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 3192 человека. К аппаратам ИВЛ подключены 78 инфицированных, доля свободного коечного фонда в коронавирусных отделениях составляет 39,3%.

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