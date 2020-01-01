Афиша уикенда Рассказываем, что посмотреть, послушать, посетить в эти выходные, с 12 по 14 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

12, 13 и 14 февраля Завод им. Шпагина приглашает на фестиваль СНЕГОWEEK (0+), который стартовал ещё в декабре. Детей и взрослых ждут зимние уличные развлечения.

12 февраля с 04:40 до 13 февраля, 03:30 TheatreHD покажет оперу Джузеппе Верди «Бал-маскарад» (16+) с Лучано Паваротти, Априле Милло и Лео Нуччи в главных ролях.

12 февраля в 07:00 проект американской певицы Кэти Крутчфилд Waxahatchee (18+) проведёт лайв-стрим на платформе Bandsintown Live, после чего ответит на вопросы поклонников.

12 февраля в 19:00 Органный концертный зал приглашает на концерт народного артиста России, профессора Московской консерватории, пианиста Николая Луганского (6+) с произведениями Бетховена. Рахманинова и Дебюсси.

12 февраля в 19:00 Дом Смышляева приглашает на концерт «Антология русской музыки: Фет» (12+).

12 февраля в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Нойшванштайн» (12+). Стоимость 200 рублей.

13 февраля в 04:00 вокалист Machine (18+) Head Робб Флинн и басист Джаред Макичерн устроят трансляции в Facebook. Музыканты исполнят разные песни, в том числе малоизвестные треки и кавер-версии.

13 февраля с 04:40 до 14 февраля, 03:30 TheatreHD покажет трансляцию постановки Фелима Макдермотта «Эхнатон» (16+). В заглавной партии Энтони Рот Костанцо.

13 февраля в 06:00 пройдёт трансляция одного из лучших и наиболее известных концертов Pearl Jam (18+), состоявшегося 10 августа 2018 года в их родном городе — Сиэтле. Ранее запись этого выступления группы никогда не публиковалась. Билеты от 15 долларов.

Дом Пастернака

13 февраля в 13:00 и 15:00 Дом Пастернака (Всеволодо-Вильва, ул. Свободы, 47) приглашает на литературно-музыкальную программу «День рождения поэта» (6+): романсы на стихи поэтов Серебряного и Золотого века — Пастернака, Цветаевой, Пушкина — в исполнении певицы Марины Сазановой и музыканта Пермской и Костромской филармонии Николая Болотова.

13 февраля в 17:00 Центр городской культуры приглашает на чемпионат мира по чтению вслух на русском языке «Открой Рот» (18+). Для участия в отборочном туре необходима регистрация.

13 и 14 февраля в 19:00 Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского приглашает на балет «Ромео и Джульетта» (12+).

13 февраля в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия Эрмитаж» (12+). Стоимость 200 рублей.

14 февраля в 01:00 пост-рокеры Mogwai (18+) представят запись своего концерта, прошедшего в театре Трамвэй в Глазго. Билеты от 15 фунтов стерлингов.

14 февраля в 01:00 выступит шотландская инди-рок-группа Glasvegas (18+). Билеты от 22 фунтов стерлингов.

14 февраля с 04:40 до 15 февраля, 03:30 TheatreHD покажет оперу Гектора Берлиоза «Троянцы» (16+) в постановке Питера Векслера. В главных ролях Пласидо Доминго, Джесси Норман и Татьяна Троянос.

14 февраля в 13:00 Краевая библиотека им. Горького приглашает на заседание клуба «Библиотерапия», в рамках которого пройдёт программа «Ещё раз про любовь…» (16+). Участники клуба читают стихи и обсуждают свои чувства и мысли, вызванные этой поэзией.

14 февраля в 16:00 и 18:00 киноцентр «Премьер» проведёт два специальных показа к Дню всех влюбленных. Зрители увидят мелодраму Андрея Щербинина «Музыка крыш» (16+) и фильм Наны Джорджадзе «Кроличья лапа» (16+).

14 февраля в 18:00 Органный концертный зал приглашает отметить День всех влюблённых, наслаждаясь сочинениями великих композиторов. В программе камерного оркестра В-А-С-Н под руководством Николая Усенко «Вечер для двоих» (6+) сочинения Бетховена и Вивальди; «Фантазия о Вивальди и кельтской музыке Ирландии» Хьюза Де Курсона и La Vie en Rose («Жизнь в розовом цвете») Луи Гульельми.

14 февраля в 19:00 частная филармония «Триумф» представляет концерт «Funny Valentine» (12+). Зрители услышат все песни о любви легендарного Фрэнка Синатры в исполнении Tango Jazz Orquestra. Вокал — Олег Есюнин.

14 февраля в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Париж. Остров Сите» (12+). Стоимость 200 рублей.

До 3 марта в Пермской арт-резиденции проходит персональная выставка Юрия Жаркова «Поленница» (0+). Экспозиция представляет работы из дерева, созданные в течение 2020 года, включая период самоизоляции.

До 5 марта в Пермской арт-резиденции проходит выставка «Мы родом из детства» (6+). Выставка представлена 12 участниками студии для взрослых «Магия цвета».

До 7 марта галерея «Пермский период» приглашает на персональную выставку Ольги Пешковой «Тотальная акварель» (6+). В своих работах Ольга Пешкова выступает как художник лирическо-поэтического городского и ландшафтного пейзажа.

До 4 апреля музей современного искусства PERMM приглашает на выставку Александра Бродского «Дар» (12+). В экспозиции представлены знаменитые объекты и инсталляции художника — «Окна и фабрики» (2009), «Ночь перед наступлением» (2009), «Дорога» (2010), «Предпоследний день Помпеи» (фрагмент инсталляции «Точки схода», 1997), «Психоделический фургон» (итз проекта «Футурофобия»), «Живой уголок» (из проекта «Населённый пункт, 2007) и «Чайный домик» (1991).

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