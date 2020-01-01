У министра ЖКХ— новый заместитель по вопросам капремонта Наталья Князева сменила одно министерство на другое Поделиться Поделиться Твитнуть

Наталья Князева. Фото: личная страница в Facebook

Бывший замминистра территориального развития Наталья Князева назначена на аналогичную должность в министерство ЖКХ и благоустройства. Она будет курировать вопросы капитального ремонта и финансово—организационный блок, сообщает пресс-служба ведомства. К исполнению обязанностей она приступила с 8 февраля.

Наталья Князева более девяти лет работала в управлении ЖКХ администрации города Перми. С 2010 по 2013 году занимала должность заминистра—начальника управления жилищной политики министерства энергетики и ЖКХ Пермского края.

С 2013 по 2017 годы возглавляла ООО «Агентство инвестиций в недвижимость». В 2017 году Князева назначена на должность заместителя министра территориального развития, начальника управления реализации муниципальных проектов и программ. С 19 февраля она покинула этот пост. Новым заместителем главы министерства территориального развития стал Иван Корякин, возглавлявший до этого правовой отдел.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.