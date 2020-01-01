Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В день рождения Баха Пермская филармония представит новый фестиваль Он пройдёт с 21 по 31 марта в Органном концертном зале Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская филармония представляет новый фестиваль, названный несколько странно — фестиваль аутентичной музыки (все концерты — 6+). «Аутентичный» — значит «настоящий, подлинный», но это не значит, что вся прочая музыка — ненастоящая: филармония назвала так фестиваль старинной музыки, поскольку речь идёт об аутентичном исполнительстве, когда старинную музыку играют на старинных же инструментах, воспроизводя старинные приёмы звукоизвлечения.

В аннотации к фестивалю говорится:

«…Использования старинных инструментов недостаточно, исполнитель ещё должен воссоздавать технику и старинные приёмы игры. К примеру, вместо оперного, богатого, легатного звука современных камерных оркестров, исполняющих Баха и Вивальди, аутентисты предлагают прозрачность, короткую фразировку и острые штрихи».

Хотя музыка барокко и Ренессанса и будет ядром программы, однако на фестивале возможны самые разнообразные параллели и соотношения как во времени, так и в пространстве: есть намерение обозначить музыкальные связи России и Европы, а также всех эпох от Ренессанса до XXI века и соответствующих музыкальных стилей. Поэтому в программе — музыка от Баха и Пёрселла до Пьяццоллы и Таривердиева. Обещаны и хиты, и раритеты.

Это первый фестиваль старинной музыки в Пермском крае. Энтузиасты неоднократно предпринимали попытки организовать нечто подобное, но все они затухали. Если же новый проект будет успешным, то филармония планирует сделать фестиваль ежегодным.

Отправная точка события — 336-й день рождения Иоганна Себастьяна Баха, 21 марта. В этот день фестиваль откроется и продлится 10 дней.

Среди участников:

— ансамбль старинной музыки Pratum Integrum (Москва);

— театр «Малый трианон» (Санкт-Петербург);

— Российский ансамбль старинной музыки (Санкт-Петербург);

— Александр Фисейский, орган (Москва);

— Даниэль Зарецкий, орган (Санкт-Петербург);

— Олеся Кравченко, орган (Москва);

— лауреат международных конкурсов Мария Лобецкая, орган (Санкт-Петербург);

— солистка Пермской краевой филармонии Евгения Камянская, орган, клавесин;

— солист Мариинского театра Геннадий Никонов, труба;

— Ольга Ивушейкова, флейта-траверсо (Москва);

— Сергей Полтавский, альт, виола де амур (Москва);

— солист Пермского театра оперы и балета Антон Когун, скрипка;

— солист Пермского театра оперы и балета Евгений Синицын, гамба;

— солистка Пермского театра оперы и балета Наталья Кириллова, сопрано.

Можно будет увидеть и услышать необычные инструменты: флейту-траверсо, виолу де амур, гамбу, виолон, архлютню, лютню, теорбу, барочную гитару, барочный гобой, барочную трубу.

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