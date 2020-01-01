Алиса Окулова Пермяки стали чаще использовать банковские карты для покупки авиабилетов и медицинских услуг Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Потребительская активность жителей Пермского края за неделю выросла на 17% в годовом сравнении. Такие данные приводит аналитический проект Tinkoff CoronaIndex.

Средние траты пермяков демонстрировали рост почти весь январь, хотя и были менее разнообразными по сравнению с январём 2020 года.

За первую неделю февраля в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в Пермском крае вырос спрос на развлечения (+25%), бронирование отелей (+14%), авиабилеты (+11%) и медицинские услуги (+8%).

При этом пермяки стали реже обращаться к туроператорам: снижение спроса за неделю составило –30%. Кроме того, сократились расходы на образовательные услуги (–32%), спортивные товары (–21%), услуги салонов красоты (–17%) и походы в кино (–16%).

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