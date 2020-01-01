Горнолыжный центр «Губаха» планирует обустроить ещё 10 км трасс для катания Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Руководство горнолыжного центр «Губаха» планирует добавить «в оборот» ещё 10 км трасс для катания; таким образом, общая протяжённость всех обустроенных трасс составит 30 км. Об этом было объявлено 11 февраля во время заседания представителей турбизнеса и регионального правительства в Пермской торгово-промышленной палате.

Если эти цели будут реализованы, то центр может попасть в пятёрку крупнейших горнолыжных центров России.

Также в планах — строительство двух кафе на 64 и 81 посадочных мест.

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