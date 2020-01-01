Алиса Окулова Прикамье вступило в промкооперацию с судостроительной корпорацией из Татарстана Поделиться Поделиться Твитнуть

Алексей Чибисов и заместитель генерального директора АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс» по внешней кооперации Александр Емелюшин

пресс-служба правительства Пермского края

Минпромторг Пермского края и АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс» (Татарстан) 10 февраля подписали соглашение о сотрудничестве в развитии промышленной кооперации сроком на 5 лет. Об этом сообщила пресс-служба правительства Пермского края.

Компании из Пермского края и Татарстана будут сотрудничать в сферах строительства, проектирования и ремонта кораблей, а также машиностроения, литейного производства, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Сотрудничество развернётся на площадке ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК).

Как уточнил министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов, сейчас ключевой вектор развития программы промышленной кооперации — это взаимодействие с крупными федеральными холдингами.

«Наша работа с «Ак Барсом» — это начало проекта, связанного с межрегиональной кооперацией. Мы видим в её развитии очень большие перспективы для предприятий и Прикамья, и Татарстана. Наша задача — расширять взаимодействие регионов, вовлекать в него новые компании, искать те точки соприкосновения, где мы друг у друга ещё не присутствуем, однако можем получить хороший экономический эффект», — обозначил он.

Напомним, ранее, 18 ноября, было подписано трёхстороннее соглашение о развитии судостроения в Пермском крае между краевым минтрансом, Корпорацией развития Пермского края и холдинговой компанией «Ак Барс» (в неё входит АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс»).

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