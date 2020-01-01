В Прикамье за сутки — 269 новых случаев заражения COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае зафиксировано 269 новых случаев заражения COVID-19.

За это же время выздоровели 243 человека, 16 — скончались (девять — напрямую от вируса, семеро — от сопутствующих заболеваний).

Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе зафиксировано 42 839 случаев COVID-19, 35 529 человек вылечились, 2671 — скончались (1558 — непосредственно от коронавируса, 1113 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 3304 человека. К аппаратам ИВЛ подключены 82 инфицированных пациента, доля свободного коечного фонда в коронавирусных отделениях составляет 40,9%.

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