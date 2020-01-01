Евгений Дёмкин завёл аккаунты в соцсетях Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ПЗСП»

Генеральный директор АО «ПЗСП» Евгений Дёмкин зарегистрировал свои аккаунты в крупнейших социальных сетях: в «ВКонтакте» и Instagram.

«ПЗСП всегда было открытым, публичным и контактным, всегда активно сотрудничало с общественными организациями, социальными учреждениями, спортсменами, ветеранами и вообще с жителями Перми и Дзержинского района в частности. Теперь я тоже «на связи», — написал в своём первом посте Евгений Дёмкин и выразил готовность к дальнейшему общению.

Напомним, 19 ноября состоялось общее собрание акционеров АО «ПЗСП», решением которого генеральным директором компании избран Евгений Николаевич Дёмкин.

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