Алиса Окулова Пермяки смогут улететь в Дубай прямым рейсом Первые полёты запланированы на март Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Улететь из Перми в Дубай можно прямым рейсом. Туроператор «Библио-Глобус» открыл продажу путёвок, информация об этом есть на сайте компании.

Первые прямые рейсы запланированы на 5 марта на 9:15 утра. Время полёта составит 4 часа 25 мин. Осуществлять перелёт будет авиакомпания «Россия».

По данным «Библио-Глобуса», стоимость отдыха на семь ночей вместе с билетами, трансфером и отелем начинается от 112,5 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.