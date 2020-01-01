Алиса Окулова
Пермяки смогут улететь в Дубай прямым рейсом
Первые полёты запланированы на март
Улететь из Перми в Дубай можно прямым рейсом. Туроператор «Библио-Глобус» открыл продажу путёвок, информация об этом есть на сайте компании.
Первые прямые рейсы запланированы на 5 марта на 9:15 утра. Время полёта составит 4 часа 25 мин. Осуществлять перелёт будет авиакомпания «Россия».
По данным «Библио-Глобуса», стоимость отдыха на семь ночей вместе с билетами, трансфером и отелем начинается от 112,5 тыс. руб.
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