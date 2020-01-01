«Азот» объявляет старт фестиваля «Наука Лайт» Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» совместно с Управлением образования администрации города Березники проводят фестиваль «Наука Лайт», посвящённый Году науки и технологий в России. Цель фестиваля —популяризация научно-исследовательской деятельности среди детей, сообщает пресс-служба предприятия.

В понедельник, 8 февраля, в День российской науки, стартовало одно из мероприятий в рамках фестиваля. Среди воспитанников детских садов объявлен командный конкурс «донаучных» открытий «Открывашки». Ребятам предложено провести химические опыты, выстроить электрические цепи, выдвинуть гипотезы на любые темы, доказать их или опровергнуть. За лучшие работы участники получат призы от филиала «Азот» компании «УРАЛХИМ»: оборудование для образовательных подвижных занятий «Играй и развивайся» — это обучающие игры, в которых дети управляют интерфейсом с помощью движений тела, рук и ног. Благодаря современным технологиям ребята больше не сидят у монитора, а учатся в процессе увлекательной игры. Комплекс получил положительные отзывы от Министерства образования и науки РФ.

Алексей Ельцов, заместитель начальника Управления образования администрации города Березники:

— У нас сложились добрые взаимоотношения с филиалом «Азот» компании «УРАЛХИМ». «Наука Лайт» — это уже не первый наш совместный проект: «Город-сад. Наследие» до сих пор продолжается и развивается в образовательных учреждениях города. И все они направлены на воспитание у юных березниковцев желания получать знания и активно проявлять свои творческие способности во благо родного города.

Кроме того, в рамках фестиваля «Наука Лайт» предприятие предоставит комплект оборудования «Мобильный планетарий» центру дополнительного образования «Каскад». Благодаря этому появится возможность проводить увлекательные лекции и демонстрировать новейшие технологии детям из разных детских садов и школ города.

Екатерина Вознесенская, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по связям с общественностью:

— Интерес к научным открытиям проявляется в детском и юношеском возрасте. Истории известны факты изобретений и открытий, сделанных именно детьми. К примеру, шрифт для незрячих изобрёл Луи Брайль в 15 лет, в этом же возрасте Жозеф Бомбардье придумал снегоход, а Блез Паскаль в возрасте 18 лет — калькулятор. Важно поддержать интерес малышей и школьников к исследовательской деятельности, дать дополнительные возможности для развития в этой области. Тем более что сейчас, в век цифровизации, технологии становятся всё доступнее.

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