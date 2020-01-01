Елена Синица Весной из Перми откроются прямые перелёты в Симферополь и Калининград Авиабилеты уже в продаже Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Весной авиакомпания Nordwind откроет прямые регулярные перелёты из Перми в Калининград и Симферополь. Об этом сообщает ВЕТТА.

Первый полёт из Перми в Калининград запланирован на 29 марта. Рейсы из аэропорта Большое Савино в Калининград будут выполняться два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Время вылета из Перми — 07:15, время вылета из Калининграда — 00:10.



Открытие направления в Симферополь намечено на 19 апреля. Рейсы из Перми будут осуществляться пять раз в неделю, кроме четверга и воскресенья. Время вылета из Перми — 06:00, время вылета из Симферополя — 23:40.

Продажа билетов уже открыта на сайте авиакомпании.

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