Татьяна Сукрушева В 2020 году выезд за границу был запрещён 134 тыс. жителей Прикамья из-за долгов Это в два раза больше, чем в 2019 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным УФССП по Пермскому краю, в 2020 году постановление об ограничении в праве выезда за границу было вынесено в отношении 134 тыс. жителей региона. Это в два раза больше, чем в 2019 году.

При этом к концу года из-за погашения долгов запрет действовал в отношении 88 тыс. человек, из них у 15 тыс. были долги по алиментам.

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