В Пермской торгово-промышленной палате появится комитет по строительству Его предложено возглавить Анатолию Маховикову Поделиться Поделиться Твитнуть

Анатолий Маховиков

Константин Долгановский

В среду, 11 февраля, в Пермской торгово-промышленной палате состоялась встреча и. о. министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края с руководителями местных стройкомпаний.

В ходе встреч было решено создать на базе ПТПП комитет по строительству. Возглавить его предложили гендиректору АО «Кортрос-Пермь» Анатолию Маховикову. Отметим, что официального решения о создании комитета и имени его председателя пока нет.

Также достигнута договорённость о регулярных заседаниях комитета. В частности, на ближайшее заседание предварительно назначено обсуждение вопроса о строительстве застройщиками социнфраструктуры, которую они во многих случаях обязаны строить (или финансировать её возведение) как вид социальных обязательств.

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