МегаФон выходит на рынок Узбекистана Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

«ЮэСэМ Телеком» (подразделение холдинга USM) и «МегаФон» совместно с партнёрами из Узбекистана создадут совместное телекоммуникационное предприятие — Digital Holding, которое призвано стать технологическим лидером крупнейшего в Центральной Азии телекоммуникационного рынка», — говорится в официальном сообщении компаний.

В СП также войдёт ведущая телекоммуникационная компания Узбекистана Ucell, а также узбекские активы USM — CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan.

Для вхождения в совместное предприятие «ЮэСэМ Телеком» и «МегаФон» создали компанию «Диджитал Инвест», доли в которой распределились по 50% у обеих сторон.

«В новом СП доля «Диджитал Инвест» составит 51%, АУГА (Агентство по управлению государственными активами Узбекистана) — 49%», — говорится в сообщении. Правительство страны через АУГА передаст в собственность СП долю в 100% в уставном капитале Ucell.

Российская сторона внесёт в Digital Holding $100 млн инвестиций в развитие, а также дочерние предприятия USM — CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan.

Финализация сделки произойдёт в течение 2021 года.

По словам гендиректора «МегаФона» Геворка Вермишяна, Узбекистан — один из самых перспективных рынков СНГ. За последние десять лет республика показала более чем трёхкратный рост абонентов сотовой связи.

«Мы не планируем серьёзных структурных изменений внутри Ucell в 2021 году, а, скорее, сфокусируемся на поиске синергий и внедрении лучших реализуемых практик в Ucell для роста его бизнеса», — говорит генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.

«Уверен: создание нового совместного предприятия придаст новый импульс стремительно развивающемуся в последние годы рынку цифровых услуг Узбекистана и откроет новые возможности для Ucell и его абонентов», — подчеркнул советник премьер-министра Республики Узбекистан Олимжон Умаров.

Напомним, МегаФон» работает во всех сегментах телеком-рынка в России, а также в республиках Абхазии, Южной Осетии и Таджикистане.

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