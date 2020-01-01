Мария Сыропятова Суд назначил «Т Плюс» штраф за сброс сточных вод в реку Малую Ласьву Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Росприроднадзор

ПАО «Т ПЛЮС» заплатит 80 тыс. руб. за сброс загрязнённых сточных вод в р. Малую Ласьву в Краснокамском районе. Об отклонении апелляционной жалобы компании на решение Краснокамского городского суда сообщает пресс-служба Пермского краевого суда. При этом уточняется, что специальное разрешение у компании на сброс в реку загрязняющих веществ отсутствует.

Ранее ПАО «Т ПЛЮС» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ «Нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды и при сбросе сточных вод в водные объекты».

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