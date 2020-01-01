Елена Синица Госдума приняла закон об увеличении штрафов за митинги Денежные наказания повышаются в два раза Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об увеличении штрафов за нарушения на митингах. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Так, штраф за неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов для граждан составит от 2 тыс. руб до 4 тыс. руб. (в настоящее время — от 500 руб. до 1 тыс. руб. ).

Кроме этого, отмечается, что за повторное нарушение взыскание составит уже от 10 тыс. руб до 20 тыс. руб.

За нарушение порядка сбора, перечисления и расходования денежных средств на организацию и проведение публичного мероприятия законом также предусмотрена ответственность. За это, а также за непредставление или несвоевременное представление в уполномоченный орган отчёта о расходовании собранных денежных средств или иного имущества либо его представление в неполном объёме или в искажённом виде грозит штраф. Для граждан он составит от 10 тыс. руб до 20 тыс. руб., для должностных лиц — от 20 тыс. руб. до 40 тыс. руб. , для юридических лиц — от 70 тыс. руб. до 200 тыс. руб.

Помимо этого, могут оштрафовать и за перечисление средств для организации и проведения публичного мероприятия лицом, которое не вправе это делать. Так, граждан оштрафуют на сумму от 10 тыс. руб. до 15 тыс. руб. , должностных лиц — от 15 тыс. руб. до 30 тыс. руб. , юридических лиц — от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.

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