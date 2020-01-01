На пересечении ул. Горького и Пермской появится граффити в честь театра оперы и балета Взаимодействие уличного и театрального искусства обсудят на паблик-токе в Morion Digital Поделиться Поделиться Твитнуть

Антон Завьялов

В Перми на пересечении ул. Горького и Пермской появится санкционированное граффити, посвящённое театру оперы и балета. Об этом сообщили в региональном минкульте.

Граффити будет посвящено 150-летию пермской оперы и 95-летию пермского балета.

На граффити будет изображена балерина в партии Китри из балета «Дон Кихот». Прообразом героини выступит прима-балерина балета 1980-х–2000-х, а ныне педагог-репетитор театра, народная артистка России Елена Кулагина.

Презентация проекта состоится уже 11 февраля в Morion Digital (шоссе Космонавтов, 111, корп. 10, второй подъезд, конференц-зал), затем там же пройдёт паблик-ток, посвящённый взаимодействию театра с городской средой и влиянию общественности и современных телеком-технологий на развитие культуры. Начало в 13:00.

Участие в событии примут:

— Антон Пимонов, руководитель Пермского балета;

— Алла Платонова, директор по развитию Пермского театра оперы и балета;

— Андрей Кузяев, президент АО «ЭР-Телеком Холдинг»;

— Дмитрий Ренанский, шеф-редактор блока «Театр» интернет-портала Colta.ru и главный редактор Masters Journal;

— Андрей Васькин, основатель Date Agency, продюсер фестиваля «Длинные истории Перми»;

— Филипп Якубчук, руководитель региональных проектов Архитектурной школы МАРШ Лаб;

— представители администрации города Перми.

Онлайн-трансляция события пройдёт сайте permopera.ru, в Youtube-канале Пермского театра оперы и балета и в официальной группе «ВКонтакте». Также трансляцию можно смотреть на телеканале «Дом.ru Гид» (кнопка №40). В мобильном приложении и на сайте Дом.ru трансляция будет доступна авторизованным пользователям Перми.

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