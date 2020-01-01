Официальная безработица в Прикамье составила 5,3% Этот показатель соответствует началу пандемийного периода Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

По данным Росстата, по итогам декабря 2020 года, безработица в Пермском крае составила 5,3%. Этот показатель равен состоянию на апрель прошлого года — то есть соответствует периоду начала самоизоляции.

Показатель официальной (то есть учитывается число жителей, зарегистрированных в центрах занятости) безработицы в Прикамье ниже, чем в среднем в ПФО (5,4%) и всей России (6,2%).

По данным регионального монсоцразвития, в центрах занятости зарегистрировано 29 тыс. безработных. При этом пик безработицы пришёлся на август 2020 года, когда количество зарегистрированных безработных достигло 67,9 тыс. человек.

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