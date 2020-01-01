Татьяна Сукрушева В ТЦ «Колизей-Сinema» закрылись шесть магазинов одежды и обуви Поделиться Поделиться Твитнуть

Татьяна Сукрушева

В пермском торговом центре «Колизей-Сinema» (ул. Куйбышева, 16) на фоне ограничений из-за пандемии прекратили работать шесть магазинов по продаже одежды и обуви: Black star, «Легенда спорт», Elza, Chikipiba Room, Potis & Verso и корейский бутик AmaiA. Информацию об этом «Новому компаньону» подтвердила руководитель отдела аренды ТРК «Колизей» Наталья Яковлева.

На месте двух магазинов уже открыты новые торговые точки: на третьем этаже торгового центра на месте магазинов «Легенда спорт» и Black star уже открылись Capello и «Шкаф». На втором этаже на месте, где раньше располагался магазин женской одежды Elza, планируется открытие магазина Madrid.

Один из «ушедших» магазинов переезжает в соседний торговый центр.

«У нашего арендатора Potis & Verso скоро открытие в «Колизее-Atrum». Возможно, если бы не глобальная ситуация, то, может быть, арендатор открыла бы ещё один магазин, не закрывая старый», — поясняла Наталья Яковлева.

На площадки под бывшими магазинами Chikipiba Room, Potis & Verso (на втором этаже) и AmaiA (на третьем этаже) сейчас идёт поиск арендаторов.

«Корейский бутик AmaiA и до пандемии испытывал сложности. Если говорить о сильных арендаторах, то они всё равно выкарабкиваются, наращивают объёмы», — отметила Наталья Яковлева.

Напомним, торговля непродовольственными товарами сильно пострадала из-за пандемии: оборот в Пермском крае в прошлом году снизился до 282,8 млрд руб., что на 8,5% ниже показателя 2019 года. Эксперты говорят, что существенное снижение испытывают магазины обуви и одежды, что может привести и приводит к закрытию многих из них.

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