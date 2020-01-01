Елена Синица HeadHunter: 12% жителей Прикамья утверждают, что им предлагали взятку на работе Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Около 56% жителей Пермского края ничего не знают о случаях коррупции на текущем месте работы. Это практически самый низкий показатель по стране (меньше только в Самарской области — 53%, а в среднем по России — 65%). Об этом сообщает служба исследований рекрутингового портала hh.ru.

Порядка 29% опрошенных сообщили, что им известно о кумовстве, 18% — о злоупотреблении полномочиями, 6% в курсе о случаях получения или дачи взятки. Ещё 3% знают о коммерческом подкупе. Доля тех, кто знает о взяточничестве в компании, выше всего среди специалистов сфер безопасности, юриспруденции и строительства.

При этом порядка 79% респондентов сообщают, что никогда не сталкивались с коррупцией на работе лично, ни на нынешнем, ни на предыдущих местах трудоустройства. Больше всего таких представителей в сферах медицины и фармацевтики, а также среди специалистов банковской сферы.

Кроме того, 21% опрошенных сообщили, что так или иначе становились участниками коррупционных историй, 12% утверждают, что им предлагали взятку на работе. Выше всего эта доля среди представителей сферы безопасности и топ-менеджмента. Примерно 9% признались, что были вовлечены в ситуацию со злоупотреблением полномочий, по 6% — в ситуации с кумовством и коммерческим подкупом, 3% жителей региона сами однажды были вынуждены дать взятку при исполнении служебных обязанностей.

Среди мер по борьбе с коррупцией лидирует запрет на получение подарков от клиентов, партнёров свыше определённой стоимости — о такой практике сообщили 15% опрошенных. Примерно 12% подтвердили, что у них в компании родственники и супруги не могут работать вместе. Около 3% сообщили, что есть запрет на сотрудничество с организациями, где трудятся родственники или супруги. Кроме того, 3% жителей Прикамья рассказали, что у них на работе запрещены романтические отношения между руководством и подчинёнными, ещё 3% — что под запретом вообще любые романы между коллегами.

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