Елена Синица Два маршрута Кунгурской ледяной пещеры стали призёрами премии «Маршрут года» Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Организаторы всероссийской туристской премии «Маршрут года» подвели итоги сезона 2020 года и назвали победителей финального этапа конкурса. Два маршрута Кунгурской ледяной пещеры заняли вторые места. Об этом сообщает краевое министерство по туризму и молодёжной политике.

Так, в номинации «Лучший этнографический маршрут» была отмечена экскурсия «Предания старого шамана. Древности Рифея», а в номинации «Лучшая музейная экскурсия» — маршрут «Хмельная душа».

«В прошлом году наш маршрут «Ожившая история» занял первое место в номинации «Лучший культурно-познавательный маршрут». В этом году мы презентовали семь маршрутов, все они стали финалистами конкурса, а два заняли призовые места. Планируем и в следующем году представить Пермский край на федеральном уровне», — сообщила заместитель директора по маркетингу компании «Кунгурская ледяная пещера» Екатерина Носкова.

В 2020 году для участия во всероссийской туристской премии «Маршрут года» было подано 442 проекта из 62 регионов России. В финале премии членам экспертного совета было представлено 202 проекта из 46 регионов страны.

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