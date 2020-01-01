За сутки вакцина от COVID-19 поставлена 1,7 тыс. жителям Пермского края Более 1,3 тыс. поставили первый компонент вакцины Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным краевого минздрава, за минувшие сутки на территории Пермского края вакцина от коронавируса «Спутник V» поставлена 1791 жителю. Из них 1397 вакцинированы первым компонентом, 404 — вторым.

Таким образом, на 10 февраля с начала массовой вакцинации первый компонент поставили 14 585 человек, второй — 3898 человек.

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