Елена Лодыгина журналист В Прикамье за 2,9 млн руб. разработали проект для детской поликлиники, а потом изменили место её размещения Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Министерство строительства Пермского края намерено изменить земельный участок для строительства детской поликлиники в Чайковском из-за многочисленных жалоб горожан. По словам министра строительства Пермского края Андрея Колмогорова, с предложением о смене участка обратился глава муниципалитета, этот вопрос обсуждался во время заседания краевого правительства 10 февраля.

На следующей неделе представители минстроя намерены осмотреть новый земельный участок и сделать его «перепривязку». Но, по словам Андрей Колмогорова, на это уйдёт время. Поэтому строительство поликлиники начнётся ещё позже.

Напомним, строить детскую поликлинику в Чайковском планировалось в Завокзальном микрорайоне, но против выступила общественность, которая просила не вырубать под строительство сосновый бор. Несмотря на это, Управление капитального строительства Пермского края в августе 2019 года объявило аукцион на разработку проектно-сметной документации. Контракт был заключен с ООО «Экостройпроект» на 2,9 млн руб.

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