Елена Синица Объём размещённых средств на эскроу-счетах в Прикамье за год вырос почти в семь раз Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным на 1 января 2021 года, в Прикамье количество счетов эскроу, открытых для расчётов по договорам участия в долевом строительстве, составило 8,8 тыс. Об этом сообщает сайт издания «Пятница» со ссылкой на пресс-службу отделения Пермь Уральского ГУ Банка России.

Согласно данным банка, объём размещённых на этих счетах средств превысил 23 млрд руб. К началу 2020 года таких счетов в регионе было открыто 1,4 тыс., а объём размещённых на них средств не превышал 3,4 млрд руб.

Также за год более чем в два раза увеличилось и количество кредитных договоров, заключённых застройщиками с банками, — с 25 до 56. По данным на начало января 2021 года, их сумма достигла 30,5 млрд руб., что больше почти в три раза, чем в прошлом году.

Отметим, что Пермский край входит в тройку лидеров Приволжского федерального округа по темпам роста показателей проектного финансирования долевого жилищного. Край уступает только Республике Татарстан и Нижегородской области.

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