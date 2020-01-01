Мария Сыропятова Жители Пермского края в прошлом году купили товаров через Wildberries на 5 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Объём продаж предпринимателей на интеренет-платформе вырос в три раза

Объём продаж предпринимателей из Пермского края через Wildberries в 2020 году вырос до 618 млн руб., что в три раза превышает показатели предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-площадки.

Число активных пользователей в регионе увеличилось до 332 тыс. чел., что на 90% больше, чем было в начале 2020 года.

Всего за год жители края приобрели на интернет-площадке товаров на сумму 5 млрд руб., что в два раза больше по сравнению с 2019 годом. При этом быстрее всего рост продаж наблюдался в категории «здоровье», по которой жители региона приобрели в 16 раз больше товаров, чем годом ранее, а самыми востребованными стали одноразовые маски и антисептики.

Также рост продаж наблюдался в секторе одежды (+84%), обуви (+40%), товаров красоты (+137%) и игрушек (+131%).

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