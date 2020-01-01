Елена Синица С 1 февраля из коронавирусных отделений «возвращено» 920 коек Доля свободного коечного фонда для лечения COVID-19 составляет 46,3% Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным минздрава Пермского края,с начала года к плановому лечению возвращено 1126 коек, из них 920 — с начала февраля. Об этом сообщает «Рифей».

Так, начиная с 1 февраля «возвращено» 120 коек в краевом госпитале ветеранов войн в корпусе на ул. Весёлой, с 4 февраля — 350 в Пермской ГКБ им. Ф. Х. Граля, с 5 февраля — 50 коек хирургического отделения филиала КБ им. Е. А. Вагнера в Александровске и в краевой клинической психиатрической больнице (психиатрическое туберкулёзное отделение №4). С 6 февраля в штатном режиме работают 30 коек в неврологическом и пульмонологическом отделениях Чайковской городской больницы и так далее.

В ближайшее время для планового лечения пациентов обратно перепрофилируют койки в Пермской клинической больнице Свердловского района, Очёрской центральной районной больнице, Нытвенской районной больнице, Октябрьской ЦРБ, краевой больнице им. ак. Вагнера, Краснокамской городской больнице, Пермском клиническом фтизиопульмонологическом медицинском центре.

По данным на 10 февраля, в Пермском крае для оказания помощи пациентам с COVID-19 сохраняется 3366 коек. На лечении в стационарах сейчас находятся 1273 человека с подтверждённым COVID-19. Доля свободного коечного фонда составляет 46,3%.

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