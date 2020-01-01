За сутки в Прикамье — 270 новых случаев заражения COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края выявлено 270 новых случаев заражения COVID-19. За это же время выздоровел 261 человек, 14 — скончались (семеро — напрямую от коронавируса, семеро — от сопутствующих заболеваний). Об этом сообщает ВЕТТА.

Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе зафиксировано 42 570 случаев заражения, 35 286 человек выздоровели, 1655 — скончались (1549 — непосредственно от коронавируса, 1106 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 3329 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 85 инфицированных, доля свободного коечного фонда в коронавирусных отделениях составляет 46,3%.

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