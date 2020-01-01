Прокуратура просит приговорить бывшего вице-премьера краевого правительства к трём годам условно Начались прения сторон в процессе над Романом Кокшаровым Поделиться Поделиться Твитнуть

Роман Кокшаров

Константин Долгановский

В среду, 10 февраля, в Ленинском районном суде Перми начались прения сторон по уголовному делу в отношении бывшего вице-премьера правительства Пермского края и экс-министра территориального развития Романа Кокшарова.

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», гособвинение просит приговорить его к трём годам условного срока с испытательным сроком на два года.

Кокшаров обвиняется по ст. 289 (участие в незаконной предпринимательской деятельности) и ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ.

По версии следствия, экс-министр управлял стройкомпанией ООО «ДСК «Магистраль», которая получала муниципальные контракты. А в 2017 году он якобы убедил главу Гайнского района Владимира Исаева ввести режим ЧС, хотя оснований для этого не было, что позволило организовать приобретение двух катеров стоимостью 18,4 млн руб. из регионального бюджета без проведения конкурсов. Кокшаров свою вину отрицает.

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