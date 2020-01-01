«Азот» инвестировал в охрану природы 141, 8 млн руб Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» подвёл итоги реализации экологических мероприятий в 2020 году. На эти цели было выделено 141,8 млн руб. Для сравнения: в 2019-м — 111,7 млн руб, отмечают в пресс-службе предприятия.

В 2020 году на предприятии смонтирована насосная установка для сжигания отработанных масел, приобретён и смонтирован аппарат ИТН на агрегат №2 цеха гранулированной аммиачной селитры — №3А, реконструирована колонна концентрирования поз. К-3 с заменой материала царг №4, №5 в цехе крепкой азотной кислоты, проведено техническое перевооружение линии азотной кислоты из отд. 5А в хранилище отд. 5Б цеха слабой азотной кислоты, приобретено и смонтировано хранилище аммиачной воды поз. Е-20 (1) в цехе водоустойчивой аммиачной селитры — №3 и многое другое.

В области охраны окружающей среды азотчики начали работу над программой автоматического контроля выбросов в атмосферу. Новый механизм должен обеспечить автоматизацию измерений, контроль учёта показателей выбросов. Программа будет передавать необходимую информацию в государственный реестр промышленных объектов. Ещё один реализованный проект — приобретение и установка пульсационной центрифуги в цехе нитрит-нитратных солей (ННС). Внедрение нового оборудования позволит снизить концентрацию нитрит-иона и нефтепродуктов, поступающих со сточными водами от подразделения в промышленный канал.

Оксана Таланкина, заместитель главного инженера по экологии филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Компания «УРАЛХИМ» стабильно инвестирует в природоохранную деятельность. Проекты, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, являются стратегически важными и исполняются на постоянной основе. Предприятие работает строго в рамках природоохранного законодательства и следует политике информационной открытости. В настоящее время готовится ежегодный экологический отчёт, который будет представлен специалистам и широкой общественности.

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