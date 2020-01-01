Елена Лодыгина журналист В Пермском крае построят ещё две детские поликлиники Но точные сроки пока не озвучены Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае будут построены ещё две детские поликлиники — в Осе и Соликамске. Об этом в ходе заседания краевого правительства 10 февраля заявила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. Но не пояснила, какой будет мощность новых амбулаторных учреждений и каковы сроки исполнения проектов.

Напомним, масштабное строительство детских поликлиник в Пермском крае началось в 2017 году.

Семь детских поликлиник возводились в Перми, Соликамске по двум типовым проектам — на 200 посещений и 350 посещений в смену. Все они должны были быть сданы в строй в 2019 году.

Однако в этот срок была сдана в строй только одна из семи поликлиник, которая строилась в Соликамске. В 2020 году были сданы ещё две детские поликлиники — в Индустриальном районе и Свердловском районе Перми. Остальные поликлиники строят до сих пор.

Так, поликлиника в Кировском районе строится с 2017 года, на объекте уже сменился подрядчик и проводится корректировка проектной документации. Её строительство должно завершиться в 2021 году. Поликлиника в Орджоникидзевском районе строится с 2018 года, но с первым подрядчиком договор был расторгнут, поликлинику сдадут в строй в 2021 году. В Мотовилихинском районе детская поликлиника тоже будет построена только к концу 2021 года, причиной задержки стал перенос земельного участка с ул. Звонарёва, 6 на Шмидта, 56.

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