Мария Сыропятова Приставы временно опечатали мини-гостиницу «Галатея» в Индустриальном районе Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: УФССП РФ по Пермскому краю

Судебные приставы временно приостановили деятельность комплекса «Галатея» (ул. Мира, 4а) в качестве обеспечительных мер по иску прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

В состав комплекса входят мини-гостиница, бассейн и сауна.

Деятельность объекта приостановлена до вынесения решения по делу.

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