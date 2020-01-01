Мария Сыропятова
Приставы временно опечатали мини-гостиницу «Галатея» в Индустриальном районе Перми
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Судебные приставы временно приостановили деятельность комплекса «Галатея» (ул. Мира, 4а) в качестве обеспечительных мер по иску прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.
В состав комплекса входят мини-гостиница, бассейн и сауна.
Деятельность объекта приостановлена до вынесения решения по делу.
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