Мария Сыропятова Росавиация выдала разрешение на серийное производство двигателей ПД-14 Поделиться Поделиться Твитнуть

«ОДК-Пермские моторы» получила сертификат одобрения Росавиации на серийное производство авиационных двигателей ПД-14 с установкой их на серийные самолёты МС-21. Об этом сообщает официальный сайт Ростеха (в него входит предприятие).

Напомним, ПД-14 — это разработка конструкторского бюро «ОДК-Авиадвигатель». В 2006 году было подписано соглашение о создании двигателя, затем прошли наземные и лётные испытания. В 2018 году Росавиация впервые выдала двигателю сертификат, подтверждающий его готовность к серийному производству. В Ростехе планируют, что эксплуатационные расходы ПД-14 будут ниже на 14–17%, чем у существующих аналогичных двигателей, а стоимость жизненного цикла — на 15–20%.

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