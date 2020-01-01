Елена Синица Госдума приняла во втором чтении законопроект, запрещающий принудительно высаживать детей из автобусов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Госдума РФ 9 февраля во втором чтении приняла законопроект, запрещающий принудительное высаживание детей в возрасте до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

«Были случаи, когда детей, у которых не было денег оплатить проезд, выгоняли из автобуса на мороз, и они были вынуждены несколько километров идти пешком. Недопустимо ребёнка, который едет один, без взрослых, высаживать из общественного транспорта. Это может привести к трагедии», — уточнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Отметим, что новые нормы не будут действовать в случае безбилетного проезда взрослых вместе с детьми. При отказе от оплаты проезда они вместе должны выйти на ближайшей остановке.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.