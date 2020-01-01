Из-за морозов в Перми до пятницы закрывают ледовые катки Это касается восьми муниципальных катков Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми из-за сильных морозов временно прекращается работа муниципальных ледовых катков. Об этом сообщили в горадминистрации.

Как поясняли специалисты, из-за морозов лёд «становится хрупким и небезопасным».

Закрытие касается катков, где запланированы мероприятия в рамках «Ледовых сезонов». Предварительно, они не будут работать со вторника, 9 февраля, до пятницы, 12 февраля. О свежей информации по работе можно будет узнать в группе «ВКонтакте».

В проекте «Ледовый сезон» участвуют катки «Гайва» (Карбышева, 52), «Прикамье» (Ласьвинская, 1), «Юность» (Революции, 27), «Фаворит» (Репина, 69), «Спутник» (Мензелинская, 12), «Победа» (Обвинская, 9), «Молния» (Волховская, 26), каток у «Гознака» (Кавалерийская, 3а).

Катки «Юность» и «Гайва» работают только по предварительной регистрации.

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