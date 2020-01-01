Армен Гарслян: «В ближайшее время мы планируем увеличить производство смол» Поделиться Поделиться Твитнуть

Метафракс

Председатель совета директоров ПАО «Метафракс» Армен Гарслян рассказал, как изменится производство смол на предприятии после запуска в эксплуатацию комплекса АКМ. Слова руководителя приводит пресс-служба компании.

Армен Гарслян:

— Комплекс «Аммиак-Карбамид-Меламин» позволит усилить наши позиции как производителя синтетических смол.

Собственное производство метанола на сегодня покрывает внутригрупповые потребности. С пуском комплекса АКМ мы начнём производить собственные карбамид и меламин — компоненты, необходимые для производства различных марок смол.

В России меламина производят недостаточно. При этом мы являемся крупным потребителем, используя на двух площадках почти 40 тыс. т этого продукта. С вводом в эксплуатацию установок карбамида и меламина свою потребность в этих продуктах мы закроем.

Сегодня на трёх площадках группа компаний выпускает 1,1 млн т смол.В ближайшее время планируем увеличить их производство ещё на 200 тыс. т. Потребность в этих объёмах есть, в России строят новые производства компании мирового уровня.

16 лет назад мы стали катализатором их прихода в Россию, потому что смолы такого класса ранее в стране не выпускались. По нашим подсчётам, благодаря этому в российскую экономику инвестировано более 12 млрд евро.Это деревообрабатывающие производства, теплоизоляция и многое другое.

Ситуация с пандемией, безусловно,скорректировала сроки возведения комплекса АКМ, но мы делаем всё возможное, чтобы в этом году закончить стройку и начать пусконаладочные работы.

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