Татьяна Сукрушева Правительство России продлило упрощённый порядок назначения инвалидности Временные правила будут действовать до 1 октября 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении временного порядка установления или подтверждения инвалидности до 1 октября 2021 года. Об этом сообщает сайт правительства РФ.

Временные правила предполагают автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев.

Присвоить инвалидность впервые можно без личного обращения в бюро медико-социальной экспертизы, таким же образом решается и вопрос обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации.

Помимо этого, в упрощённый порядок были внесены изменения, позволяющие избежать дополнительных обследований при оформлении инвалидности впервые.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.