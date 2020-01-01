В Прикамье суточное количество новых заболевших COVID-19 сравнялось с ноябрьскими показателями За сутки зафиксировано 269 новых случаев заболевания Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края зафиксировано 269 новых случаев COVID-19. Столь низкий показатель последний раз фиксировался 18 ноября 2020 года.

Также за сутки 259 человек вылечились, 13 — скончались (11 — непосредственно от коронавируса, двое — от сопутствующих заболеваний).

Таким образом, за всё время с начала пандемии, общее число инфицированных в регионе достигло 42 300 человек, из них 35 025 — вылечились, 1641 — скончались (1542 — непосредственно от коронавируса, 1099 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 3361 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 83 инфицированных пациента, доля свободного коечного фонда в коронавирусных отделениях составляет 46,3%.

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