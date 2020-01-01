Мария Сыропятова В ТРЦ «Планета» запланировано открытие пяти новых магазинов международных брендов одежды Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Весной 2021 года в строящемся ТРЦ «Планета» (ш. Космонавтов, 162б) появятся пять магазинов международной компании LPP. Среди них — Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay. Об этом сообщает пресс-служба компании-инвестора Malltech.

Reserved, House, Cropp и Mohito расположатся на первом этаже, а Sinsay — на втором. Общая площадь магазинов составит 6,8 тыс. кв. м.

LPP — польская компания, работает в 38 странах мира и управляет 1,8 тыс. торговых точек.

Напомним, что запуск нового ТРЦ «Планета» намечен на весну 2021 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.