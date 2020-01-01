Первые гости нового ЖК «Салют» Поделиться Поделиться Твитнуть

PAN City Group

В субботу, 6 февраля, в жилом комплексе «Салют», 2 дом1 состоялся первый день открытой стройки. За четыре часа объект посетили более двухсот человек: среди них были не только клиенты, уже купившие квартиру, но и те, кто только подыскивает себе жильё, сообщает пресс-служба PAN City Group.

Дни открытой стройки PAN City Group2 проводит регулярно: благодаря таким мероприятиям можно оценить темпы строительства дома, определиться с планировкой, задать вопросы строителям, посетить демонстрационную квартиру (шоу-рум) и оценить качество и характеристики внутренней отделки квартир, а также познакомиться с будущими соседями.

PAN City Group

«Мы благодарим всех, кто провёл этот день с нами и посетил строительную площадку. Один из самых популярных вопросов клиентов — как быть, если есть желание купить квартиру в ЖК «Салют», но средства на покупку будут лишь после реализации имеющегося жилья, — рассказывает руководитель отдела продаж PAN City Group Екатерина Волжанина. — Учитывая прогнозируемый рост цен в 2021 году, а также высокую степень готовности и скорую сдачу жилого комплекса, стоимость квартир будет только расти. Даже учитывая затраты на аренду жилья в период до сдачи дома, купив квартиру сейчас, Вы можете существенно сэкономить. Кроме того, в данный момент ещё присутствует выбор этажа и планировок, а специалисты отдела продаж компании PANCityGroup готовы оказать квалифицированную услугу по реализации вторичного жилья».

PAN City Group

На дне открытой стройки несколько клиентов определились с планировкой и оформили бронь на понравившееся жильё: таким образом, в комплексе осталось меньше 40 свободных квартир. Не откладывайте решение о покупке: с ростом процента готовности жилого комплекса увеличивается стоимость квартир, а их наличие тает на глазах.

Забронировать квартиру со скидкой до 3%3 можно на сайте проекта salutdom.ru, в отделе продаж по телефону (342) 207-17-07или в офисах компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а и шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2-й этаж.

Следить за ходом строительства жилого комплекса можно на официальном сайте salutdom.ru, а также в мобильном приложении PAN. Следите за новостями в официальной группе «ВКонтакте» и «Инстаграм»: в ближайшее время откроется запись на регулярные экскурсии в жилой комплекс!

1ЖК «Салют» 2 дом — строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, Пермский район, Кондратовское сельское поселение, дер. Кондратово, ул. Камская, 2/4. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/, а также на сайте https://salutdom.ru/.

2 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

3При внесении денежных средств в полном объёме в оплату цены договора участия в долевом строительстве в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации договора долевого участия в строительстве сотрудникам ПФПГ Холдинга предоставляется скидка в размере 3% (три) процента от базовой цены объекта долевого строительства, с учётом коэффициента этажности, для всех остальных участников долевого строительства предоставляется скидка в размере 2% (два процента). Указанные в данном пункте скидки применяются как при покупке за счёт собственных, так и за счет заёмных средств, в т. ч. при оплате части стоимости квартиры средствами госсубсидий, а также при покупке квартиры с рассрочкой на 90 дней, с одновременным заключением договора возмездного оказания услуг на реализацию вторичного жилья.

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