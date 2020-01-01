Татьяна Сукрушева За прошлый год прикамские приставы взыскали долгов на сумму свыше 10 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото пресс-службы УФССП России по Пермскому краю

В 2020 году судебные приставы взыскали с жителей Пермского края долгов на общую сумму свыше 10 млрд руб. Об этом сообщает издание «Пятница» со ссылкой на пресс-службу краевого УФССП.

В прошлом году на исполнении приставов находилось 2 млн дел, из них было фактически окончено 1,5 млн.

Самые крупные долги у жителей края — за просроченные кредиты банкам и микрофинансовым организациям — 3 млрд руб., из них взыскано 2 млрд руб.

Помимо этого, взысканные долги за услуги ЖКХ составили 650 млн руб., штрафы — 555 млн руб., долги по алиментам — 280 млн руб.

За несвоевременное исполнение судебных решений и актов приставы взыскали с должников около 380 млн руб.

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