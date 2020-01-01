Советник губернатора назвал две ошибки оперштаба по борьбе с коронавирусом Но также Дмитрий Жебелев назвал и два «подвига» пермяков в борьбе с пандемией Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Советник губернатора Пермского края по социальным вопросам и учредитель благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев в своём аккаунте на Facebook указал на две причины, которые привели к росту смертности от коронавируса осенью 2020 года.

Жебелев сообщил, что с марта, когда был обнаружен первый пациент с коронавирусом, по декабрь 2020 года в Пермском крае умерло почти на шесть тысяч человек больше, чем за тот же период годом ранее. «От 80% до 100% этих смертей так или иначе связаны с новой инфекцией», — отмечает он. При этом в апреле и мае, во время действия локдауна, число смертей уменьшилось — на 308 человек. Пик роста же пришёлся на октябрь (+1237 умерших) и ноябрь (+1852). А затем, после школьных каникул, введения «дистанта», более жёстких ограничений для общепита и массовых мероприятий, снова наступил спад в декабре (+1288 умерших).

В итоге Жебелев называет две причины роста смертности.

Первая причина: провал в информировании людей.

«Ежедневно публикуемые статистические данные, прежде всего результаты тестирования, не отражали реальную ситуацию. А наиболее важные показатели, например число занятых коек, не разъяснялись жителям региона. В результате люди не могли сами достоверно оценить опасность текущей ситуации», — написал Дмитрий Жебелев.

Вторая причина: опоздание с реакцией на осенний рост заболеваемости.

«Увеличение числа заражений в Пермском крае началось во второй половине августа. Даже если считать недостаточно достоверными рост запросов в интернете по симптомам коронавируса и обращений на горячую линию, уже к середине сентября это было очевидно по числу госпитализаций. Однако первые жёсткие меры — введение дистанта, ограничений для общепита и массовых мероприятий — были приняты только в начале ноября», — написал Жебелев.

Но советник губернатора отметил и два позитивных момента в регионе.

В частности, по его мнению, пермяки стали «лучшими в России по соблюдению мер предосторожности весной». А также пермяки «вынесли на себе весь груз неудобств и финансовых потерь в конце года».

«Принятые в ноябре ограничения для массовых мероприятий, общепита и особенно учебных заведений были крайне непопулярны и неудобны жителям Пермского края. И тем не менее они их вытерпели без массовых протестов или нарушений, как случалось во многих других регионах и странах. Более того, ещё до решений оперштаба, в октябре, изменилось и поведение пермяков — соблюдать дистанцию и носить маски стало не исключением, а правилом», — резюмировал советник губернатора.

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