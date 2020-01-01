Мария Сыропятова Авиадвигатель ПД-14 получил дополнение к международному сертификату Поделиться Поделиться Твитнуть

Нина Падалко

В понедельник, 8 февраля, стало известно о получении дополнения к сертификату типа двигателя ПД-14 образца 2020 года. Разработанный КБ АО «ОДК-Авиадвигатель», он удовлетворяет требованиям Международной ассоциации гражданской авиации (ИКАО) по выбросам вредных веществ. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха (в него входит двигателестроительная корпорация).

Ростех сообщает, что «авиадвигатель ПД-14 имеет запас по показателям массовой концентрации нелетучих частиц и готов к будущим изменениям стандартов». По требованиям норм об эмиссии нелетучих частиц, вступающих в силу с 1 января 2023 года, ПД-14 имеет запас 85%.

В Объединённой двигателестроительной Госкорпорации Ростех также рассматривают инициативу о создании в Перми центра компетенций по измерению эмиссии авиационных двигателей. В качестве базы нового центра может быть использована площадка конструкторского бюро АО «ОДК-Авиадвигатель».

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