В Пермском крае превышен эпидемпорог заболеваемости ОРВИ Поделиться Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

По данным Роспотребнадзора, за неделю, с 1 по 8 февраля, в Пермском крае зафиксировано 25 тыс. случаев заболеваемости ОРВИ, что превышает эпидемпорог. Об этом сообщает «Рифей».

Превышение заболеваемости фиксируется за счёт категории «взрослых» пациентов (от 15 лет и старше). На их долю приходится 41,7%.

Среди заболевших циркулируют аденовирусы и риновирусы, вируса гриппа не обнаружено.

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