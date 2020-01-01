Жилой комплекс «МотовилихинSKY» от «СтройПанельКомплект» стал финалистом федеральной премии «ТОП ЖК-2021» Поделиться Поделиться Твитнуть



АО «СтройПанельКомплект»

В рамках конкурса определяются лучшие жилые комплексы в Российской Федерации, а также в каждом из регионов. В первом региональном этапе конкурса приняло участие 457 проектов от 290 застройщиков из 23 регионов РФ. Из них в финал вышли 226 жилых комплексов от 165 застройщиков по 59 номинациям, сообщает пресс-служба АО «СтройПанельКомплект» .

По Пермскому краю в конкурсе участвовало 17 ЖК от 10 застройщиков по двум номинациям.

ЖК «МотовилихинSKY» вошел в пятерку финалистов категории «Лучший жилой комплекс-новостройка в Пермском крае, доступное жилье».



Премия ТОП ЖК — самый масштабный в России конкурс жилых комплексов-новостроек. Определение финалистов и победителей здесь осуществляется по 161 номинациям. Жилые комплексы оценивали более 400 экспертов из 52 регионов России. Премия ТОП ЖК совместно учреждена Национальным объединением застройщиков жилья и профильными комитетами ТПП РФ и РСПП.

В состав конкурсной комиссии вошли представители Торгово-Промышленной палаты РФ, Национального объединения застройщиков жилья, Национального объединения строителей, ДОМ.РФ, Союза архитекторов России, Российского союза строителей и других экспертных сообществ строительной отрасли.

Победители конкурса будут определены по итогам рассмотрения более 1000 проектов от 675 застройщиков из 74 регионов РФ.

ЖК «МотовилихинSKY» — проект комплексной застройки, который реализуется с 2013 года. Проектный объем строительства — 220 000 кв.м. На начало 2021 года введено в эксплуатацию более 100 000 кв.м. жилья и заселено 1800 квартир. Сегодня ведется строительство следующих этапов, а также завершаются работы по возведению детского сада на 350 мест. В продаже представлены квартиры по адресу ул. Гашкова, 51 и 59.

Предложение не является публичной офертой. Количество квартир ограниченно. Цена указана от действующего прайса. Проектная декларация размещена на сайте. Срок сдачи ул. Гашкова, 51/59 - 4 кв. 2023/2022 гг. Застройщик: ООО "СЗ "Мотовилихинский 14" / ООО "СЗ "Мотовилихинский 3"

АО «СтройПанельКомплект»

ЖК «Мотовилихинsky», офис продаж от застройщика: ул. Гашкова, 53, оф. 45. Тел. (342) 214-05-11

Проектные декларации строящихся объектов расположены на сайте www.spk.perm.ru и наш.дом.рф

Проекты реализуются в соответствии с ФЗ-214.

Застройщик: ООО «СЗ «Мотовилихинский 14». ООО «СЗ «Мотовилихинский 3».

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