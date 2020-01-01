У министра экономического развития Прикамья сменился первый зам Надежду Трусову сменила Татьяна Чуксина Поделиться Поделиться Твитнуть

Татьяна Чуксина

Константин Долгановский

У министра экономического развития Пермского края Эдуарда Соснина появился официальный первый заместитель — Татьяна Чуксина. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Ранее исполнявшая обязанности на этой должности Надежда Трусова вернулась на должность начальника управления инвестиционного развития минэкономразвития.

Чуксина же ранее была и. о. министра минэкономразвития после ухода возглавлявшего министерство Максима Колесникова. Затем её сменил Эдуард Соснин.

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