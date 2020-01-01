Елена Синица Средний размер лимита по кредитным картам жителей Прикамья составил 62,5 тыс. руб. Это ниже на 6,5 тыс., чем в среднем в России Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным на IV квартал 2020 года, в Пермском крае средний размер лимита по кредитным картам составил 62,5 тыс. руб. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В сравнении с четвёртым кварталом 2019 года этот показатель вырос на 1,1 % (в 2019 году — 61,8 тыс. руб.).

В целом в России в IV квартале 2020 года средний размер лимита по кредитным картам составил 67 тыс. руб., увеличившись на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (в IV квартале 2019 года — 64,5 тыс. руб.).

За этот период самый большой средний размер лимита по кредитным картам в регионах РФ был отмечен в Москве (95,1 тыс. руб.), Московской области (80 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (77,7 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (77,4 тыс. руб.) и Приморском крае (77,1 тыс. руб.).



При этом наиболее серьёзная динамика роста среднего размера лимита за год (среди 30 регионов РФ — лидеров по объёмам выдачи кредитов данного типа) была зафиксирована в Республике Татарстан (+19,2%), Ставропольском крае (+15,5%), Омской (+13,6%) и Тюменской (+13,0%) областях, а также в Удмуртской Республике (+12,5%). В то же время в ряде крупнейших регионов по объёмам выдачи кредитов данного типа средний размер лимита снизился в Санкт-Петербурге (-8,3%) и Москве (-7,9%), а также в Новосибирской (-3,5%) и Московской (-0,8%) областях.

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