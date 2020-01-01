Елена Синица Международная конференция Perm Winter School состоится в онлайн-режиме Мероприятие запланировано на 26 и 27 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: предоставлено организаторами Perm Winter School

Международная конференция по финансовым рынкам и технологиям Perm Winter School пройдёт 26 и 27 февраля в режиме онлайн. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Главной темой конференции будет «системная устойчивость». Выступления пройдут в рамках трёх сессий: климатические риски и устойчивое развитие, устойчивые финансовые рынки и децентрализованные финансы, этика и юридические аспекты разработок в сфере искусственного интеллекта.

В числе спикеров выступят ведущие зарубежные и российские эксперты в сфере финансов и IT. Например, профессор университета Мэрилэнда Альберт «Пит» Кайл, учёный и предприниматель Дэвид Чаум, профессор технологического университета Цюриха Дидье Сорнетт. Также в качестве спикеров примут участие профессор Российской экономической школы Анна Обижаева, сооснователь и генеральный директор компании Treeconomy Гарри Грокотт, сооснователь и директор по развитию компании Promobot Олег Кивокурцев, профессор ПГНИУ и ВШЭ — Пермь Леонид Ясницкий.

Конференция будет проводиться на английском и русском языках. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте Пермской зимней школы. Участие бесплатное.

Конференцию организовали лаборатория криптоэкономики и блокчейн-систем ПГНИУ и компания Vlinder при поддержке Международной ассоциации профессиональных риск-менеджеров PRMIA. Партнёрами конференции являются Российская экономическая школа и Высшая школа экономики — Пермь.

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