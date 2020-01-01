Елена Синица SuperJob: в Перми свыше 90% мужчин-пенсионеров хотят продолжить работать по специальности Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми более 90% мужчин-пенсионеров хотят продолжить работать по специальности. Чаще всего это должности руководителей, инженеров, квалифицированных рабочих. Среднее зарплатное ожидание пермяков пенсионного возраста — 50 тыс. руб. Об этом сообщает служба исследований SuperJob.

Согласно исследованию, порядка 61% женщин-пенсионеров Перми также хотели бы продолжить работу по специальности. Наиболее популярными профессиями среди них являются бухгалтер, продавец, кладовщик. Рыночные ожидания такие же, как и в среднем среди женщин Перми (по 32 тыс. руб.).

В целом количество пенсионеров, желающих продолжать работать по специальности, во всех мегаполисах превышает 55%. Однако мужчины чаще хотели бы остаться работать по своей специальности — в среднем 87% против 70% среди женщин. Выше всего доля желающих работать по специальности пенсионеров-мужчин в Москве (95%), Перми (92%), Санкт-Петербурге и Краснодаре (по 91%). По числу пенсионеров-женщин, готовых работать по специальности, лидирует также Москва (87%), Омск (86%) и Красноярск (84%).

Мужчины-пенсионеры чаще всего хотят работать на руководящих должностях. Популярны также инженерные профессии и должности квалифицированных рабочих. Женщины реже претендуют на руководящие должности, у них популярны позиции бухгалтеров и администраторов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.