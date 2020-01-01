За сутки вакцина от коронавируса поставлена 56 добровольцам из Прикамья Всего с начала вакцинации привито 12,2 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края вакцину от COVID-19 поставили 56 жителей Пермского края. Из них 47 человек привились первым компонентом, десять — вторым.

По данным краевого минздрава, за всю прошедшую неделю в медицинских учреждениях края первым компонентом вакцины привились 3772 человека, ещё 1310 — вторым.

Самой многочисленной группой населения среди вакцинированных являются люди в возрасте 60 лет и старше: за неделю прививки сделали с более 1,6 тыс. представителей группы риска, с начала иммунизации — более 4 тыс. Также за семь дней привились около 350 медицинских работников (за весь период — более 3 тыс.), более 400 работников промышленных предприятий и около 150 пациентов с хроническими заболеваниями.

Всего с начала вакцинации в регионе первый компонент поставлен 12 254 жителям, второй — 3161.

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